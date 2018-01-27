“الأرصاد الجوية” تؤكد وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر على هذة المحافظات

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تابع موقع مصر 365 تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون غدا الموافق الأحد الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري يشهد تحسن تدريجي في حالة الطقس بخصوص الرياح أما فيما يتعلق بخصوص سقوط الأمطار فمازال هناك بعض المحافظات من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار عليها.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على جميع الطرق الزراعية، وأشارت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ويسود طقس شديد البرودة في أول الليل وتشتد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه توجد فرص من أجل سقوط أمطار قوية على جميع السواحل الشمالية بجمهورية مصر العربية وكذلك محافظات الوجه البحرى ومدن شمال سيناء، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة أيضا.

وأهاب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع مواطنين جمهورية مصر العربية توخي الحذر خلال قيادة السيارات وخصوصاً خلال الساعات الأولى من صباح الغد، وطالبت جمع السائقين بتطبيق القواعد المرورية الأمنية للإدارة العامة للمرور، وأضافت الهيئة أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة ليلاً على محافظة القاهرة ما بين تسعة إلى عشرة درجات مئوية، أما درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد وتتراوح درجات الحرارة ما بين خمسة إلى سبع درجات مئوية، وتصل درجات الحرارة في محافظات وسط سيناء وسانت كاترين -2 درجة مئوية.

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