الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع على تعديل 4 قوانين

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم السبت الموافق 27/1/2018 ، بالتوقيع ع القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل عدد من أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون المصري رقم 58 لسنة 1937.

وينص هذا التعديل على تشديد العقوبة على كل من خطف طفل، وتتراوح مدة العقوبة بين 7 سنوات لمن يخطف طفل حديث الولادة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إذا أثبت إرتكاب الخاطف جريمة أو هتك عرض المخطوف.

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كما قام الرئيس بتوقيع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 والذي من شأنه تنظيم السجون في مصر.

وجاء التعديل على أنه يجوز الإفراج على من حُكم عليهم نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، إذا قضي في السجن نصف المدة، وشُهد له بتحسين سلوكه، ولا يوجد أي خطورة على الأمن العام عند خروجه، ولا يجوز المدة التي تُقضي بالسجن عن 6 أشهر، أما إذا كان المحكوم عليه بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج عنه إلا إذا قضي من الحكم 20 عاماً على الأقل.

كما وقع السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2018، والتي تخص أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون المصري رقم 53 لسنة 1966.

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و تعديل في القانون رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، والذي يخص الأحوال المدنية.

كما أضاف مادتان جديدتان، والذي من شأنهما أن تلتزم جميع الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية لكافة المواطنين، بالكشف عن بيانات الرقم القومي للمتقدمين إلى خدماتهم، وعلى جميع المواطنين إثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، كما ينتج عن استيفاء جميع البيانات خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة إلى مستفيديها.