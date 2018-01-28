مرتضى منصور يعتذر عن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة

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أعلن المستشار “مرتضى منصور”، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء يوم السبت، عدوله عن قراره المتعلق بخوض سباق انتخابات الرئاسة في مصر و المنتظر عقدها في مارس المقبل.

قال ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في منزله السبت، ومن خلال التدوينة التي نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قدم خلالها الشكر لأعضاء مجلس النواب والمواطنين الذين حرروا توكيلات له للترشح للانتخابات الرئاسية.

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وأضاف قائلاً : “أنه يعتزم الإعلان عن التفاصيل الكاملة التى تتعلق بقرار اعتذاره عن خوض الانتخابات في وقت لاحق بالإضافة الى الإعلان عن المرشح الذي يؤيده في الانتخابات القادمة.”

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