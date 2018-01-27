سلطان: شريف اسماعيل بدء في مباشرة أعماله كرئيس للوزراء

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قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل عاد إلى منصبه كرئيس للوزراء اليوم بعد إكمال الرحلة العلاجية، والتقى اليوم بوزير العدل وقاموا باستعراض القوانين التي تقترح الحكومة بأن تنظر في مجلس النواب.

وأثناء محادثة هاتفية في برنامج مساء “دي إم سي ” الذي يعرض على قناة “دي ام سي” الفضائية مع الإعلامية المصرية إيمان الحصري، أضاف أن إسماعيل يتبع الاجندة التشريعية التي تجرى في الوقت الحالي، وبدأ عمله كرئيس للوزراء، واوضح ان “مصطفى مدبولي عاد إلى منصب وزير الإسكان اليوم بعد عودة شريف اسماعيل”.

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