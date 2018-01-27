محمد فؤاد: قرار السيد البدوي بالترشح مستقلا أمام السيسي أمر خارج عن سيطرة الوفد

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محمد فؤاد: قرار السيد البدوي بالترشح مستقلا أمام السيسي أمر خارج عن سيطرة الوفد
حزب الوفد

قال محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد في أول تعليق على قرار حزب الوفد بعدم دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية، وصرح أن الوفد حزب مؤسسات، وفكرة الدفع أو عدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية هو أم من حق اللجنة العليا للحزب بأن تقوم بمناقشتها

وقال في مكالمة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “دفتر أحوال” على قناة “العاصمة” إن اللجنة العليا للحزب نظرت في فكرة الترشح للرئاسة لمدة أربع ساعات وأصدرت بيانا مؤكدة أنه لم يتم دفع أي مرشح وتجديد الدعم للرئيس عبد السيسي.

وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات عن إجراء رئيس الحزب للفحص الطبي للانتخابات، مضيفا أن قرار السيد البدوي بالترشح مستقلا أمام السيسي أمر خارج عن سيطرة الوفد.

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