حالة الطقس اليوم في مصر الأحد 28/1/2018 ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر

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ننشر لكم اليوم من خلال موقع مصر 365 توقعات حالة الطقس اليوم في مصر الأحد 28/1/2018 وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وكذلك توقعات درجات الحرارة في جميع المدن والمحافظات المصرية، حيث أوضحت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بخصوص طقس الأحد ودرجات الحرارة وكذلك الرياح واتجاهها وحالة البحرين وشكل الملاحة اليوم، مؤكدة أن توقعات حالة الطقس اليوم تشير إلى استمرار الانخفاضات في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيية.

حالة الطقس اليوم :

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 28/1/2018، أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، استكمالا لموجه البرد التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، هذا مع انتشار الشبورة المائية، والتي ستغطي السواحل الشمالية للبلاد خاصة خلال الساعات الأولى من النهار، مضيفة امتداد تلك الشبورة على منطقة الوجه البحرى وسيناء.

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هذا مع انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية أيضا، ولكن هيئة الأرصاد قد أضافت أنه لا يوجد توقعات بخصوص سقوط الأمطار اليوم، وتتميز حالة البحرين اليوم باستقرار ملحوظ بالمقارنة بحالة البحرين خلال اليومين الماضيين.

حيث تهب الرياح الشمالية الغربية على سطح البحر الأحمر اليوم مع وصول ارتفاع الأمواج فيه إلى ما بين المترين والمترين والنصف، وتتراوح حالة البحر اليوم ما بين الاعتدال والاضطراب، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتراوح حالته هو الآخر ما بين الاعتدال والاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى ما بين المترين والمترين والنصف، مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم :