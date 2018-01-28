“النقل” تعلن تطبيق زيادات تصل إلى 150% على أسعار تذاكر القطارات الأسبوع الحالي

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مصادر مسؤولة وزارة النقل والمواصلات على الشروع في إدراج الزيادات الجديدة في أسعار “تذاكر القطارات” والتي تم إقرارها من قبل “مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر” خلال الأسبوع الحالي عقب تصديق وزير النقل والمواصلات هشام عرفات” على هذه الزيادات.

وأعلنت المصادر المسؤولة في وزارة النقل والمواصلات أنه سوف يتم الانتهاء بشكل فعلي من جميع الإجراءات التنظيمية لتطبيق زيادات أسعار تذاكر القطارات، وأضاف المصادر أن الزيادة سوف يتم احتسابها على حسب المسافة التي يقطعها الراكب ويتم حسابها “بالكيلومتر”.

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ويجدر هنا الإشارة أن “مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر” قد اعتمد الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات كالتالي زيادة نسبة خمسة عشر في المئة على تذاكر الـ VIP، وزيادة بنسبة ثلاثين في المئة على تذاكر الدرجة الأولى في القطارات المكيفة وهي القطار الإسباني والقطار الفرنساوي.

كما تضمن الزيادة نسبة خمسين في المئة على تذاكر الدرجة الثانية المكيفة في القطارات الفرنساوي وكذلك القطار الإسباني، وزيادة بنسبة مائة وأربعين في المئة على تذاكر القطارات العادية المطورة بحد أدنى تكون الزيادة ثلاثة جنيهات على سعر تذاكر القطار، وزيادة بنسبة مائة وخمسين في المئة على تذاكر القطارات العادية “القطارات المميزة” بحد أدنى تكون الزيادة خمسة جنيه على سعر تذكرة القطار.

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