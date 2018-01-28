خالد الحسيني: نخطط للتميز في العاصمة الإدارية الجديدة

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كشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة عن شروط بيع الاراضي في المدينة الجديدة مشيرا إلى أنه سيتم عرض الاراضي السكنية للمستثمرين بهدف اقامة تجمعات حضرية و “مجمعات”.

وقال العميد خالد الحسيني في مقابلة مع الاعلامية اسماء مصطفي في برنامج هذا الصباح الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز ان الحكومة لن تسمح ببيع الاراضي دون استثمار فيها،مشيرا الى ان احد الشروط التي يجب مراعاتها قبل شراء الأراضي هو الإطار الزمني المحدد واستكمال معدلات البناء والمواصفات الهندسية، فضلا عن الالتزام ببناء 25٪ من المساحة التي حصل عليها المستثمر، لتصبح بقية المناطق عبارة عن مساحات خضراء وطرق وحدائق المفتوحة ومناطق إدارية.

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وأكمل قائلا: “نحن نخطط للتمييز في العاصمة الإدارية وفقا للإطار الزمني، بحيث لا تتجاوز مدة البناء 4 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي حصل عليها المستثمر، والفترة الزمنية للاستثمار ستكون من 3 إلى 5 سنوات”.

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