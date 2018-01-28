سحر نصر تشيد بدور مجلس النواب في التنمية الزراعية

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أشادت وزيرة الدولة للاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر بأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد بعد أن وافق البرلمان على تقرير لجنة الزراعة والري حول اتفاق بين مصر والصندوق العربي للاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وقالت “ان الحكومة لديها رغبة فى التحرك بسرعة فى قطاع التنمية الزراعية لأنها جزء من الأمن الغذائى”، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، لأن الحكومة حريصة على زيادة إنتاجية الخضار والفواكه وإيجاد وسيلة للتنافس مع الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأخذ في الاعتبار البعد البيئي للوصول إلى أفضل النتائج لاستخدام المياه، فضلا عن اهتمام الحكومة بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.

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