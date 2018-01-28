حزب “النور” يؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية

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أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مخيون خلال المؤتمر الصحفى ان القواعد تم بحثها واعتمادها من قبل الأغلبية.

ومن جانب اخر قال مخيون إنه يجب اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال معالجة الأزمات الاقتصادية على الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث ان الاختلافات بين الطبقات يسبب أزمة كبيرة.

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وقال مخيون فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر الحزب لتحديد “إن سياسة الاقتراض لسد العجز فى الميزانية يجب ان تستخدم فقط فى حالات معينة، وان الجيل الحالي لا يستطيع تحمل سياسة الاقتراض، ويجب اتباع سياسة الترشيد الحكومية، وأن سياسة توسيع الاصلاح الزراعى هامة، ويجب وضع سياسة تسويقية للزراعة”.

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