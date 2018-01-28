النواب يحيل مشاريع القوانين الحكومية إلى اللجان المختصة بدراستها

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أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عددا من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة إلى اللجان المختصة في الجلسة العامة اليوم، بما في ذلك مشروع تعديل الحكومة بشأن الرسوم والوثائق القضائية، أحيل إلى اللجنة التشريعية الدستورية ومكتب لجنة الخطة والميزانية.

كما أحال مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم التأمين المالي واللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والتشريع والخطة والميزانية، وأشار إلى قانون الحكومة بشأن مسألة الموارد المائية والري إلى لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، كما أشار إلى مشروع قانون الحكومة بشأن المصالحة في بعض انتهاكات البناء للجان الإسكان والميزانية والشؤون التشريعية واللجان الإدارية المحلية.

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