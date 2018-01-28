مصادر دبلوماسية: اتفاق افريقي على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

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كشفت مصادر دبلوماسية ان القادة الافارقة يميلون إلى الاتفاق فيما بينهم على رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي عن عام 2019، وذلك خلال الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية اليوم الاحد في أديس أبابا.

حيث أنه خلال اليوم الاحد قد تم انعقاد الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا عاصمة اثيوبيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد شارك الرئيس صباح اليوم في جلسة مغلقة تجمع بين القادة الأفارقة في بداية القمة الأفريقية.

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