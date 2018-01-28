سامح شكري: التوازن الإعلامي المتبادل بين مصر وإثيوبيا تجاوز الموضوعية

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التوازن الإعلامي المتبادل بين مصر وإثيوبيا تجاوز الموضوعية، مشيرا إلى أن إقامة العلاقات الأفريقية تستند إلى المصلحة المتبادلة.

وخلال لقائه مع الصحفي المصري يوسف الحسيني في برنامج “نقطة تماس” على قناة “أون لايف”، أضاف شكري أن مصر لا تتآمر ولا يمكنها الدخول في حروب مع إخوتها، وأن حل النزاعات والقضايا هو بالوسائل السلمية وليس الحروب.

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وقال وزير الخارجية سامح شكري ان مصر تعمل على استعادة دور الولايات المتحدة في عملية السلام فى الشرق الاوسط مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية حريصة على مواصلة عملية السلام.

وقال شكري إن “الاعتراف بفلسطين كدولة سيضغط على اسرائيل لإيجاد حلول”، مشيرا الى ان حل الدولتين هو سياسة مصرية دائمة، أن القاهرة تؤيد دائما القرار الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتراف دولي بأن القدس عاصمة إسرائيل.

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