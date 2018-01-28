“هالة السعيد” تعيين 9 مستشارين جدد بعد موجة استقالات وزارة التخطيط

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تابع موقع مصر 365 موجة الاستقالات التي شهدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الفترة السابقة حيث لجأت الدكتورة “هالة السعيد” إلى تعيين سبعة مستشارين من أجل مساعدتها في جميع الأعمال الإعلامية والفنية في الوزارة من بينهم أربعة مستشارين منتدبين من “مجلس الدولة”.

وأعلن مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور “طارق الحصري” باستقالته من منصبه خلال الفترة السابقة بعد مرور أربعين يوماً من قيام “الجريدة الرسمية المصرية” من الإعلان عن استقالة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لشؤون المتابعة “نهال المغربل” والتي تم تقديمها إلى “رئيس مجلس الوزراء المصري” في النصف من شهر نوفمبر السابق من عام 2017، وتم وصف هذه الخطوة في مصادر مسئولة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن استقالة “نهال المغربل” تعد نهاية الصراع الطويل بينها وبين الدكتورة “هالة السعيد” وانتهي باستقالة “نهال المغربل”.

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وأعلنت مصادر مطلعة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الدكتورة “هالة السعيد” قد قامت بتعيين مستشارين جدد لها منهم أربعة مستشارين منتدبين من قبل “مجلس الدولة المصرية” وهم المستشار أحمد صلاح، عادل بريك.

وتم تعيين المستشار الاقتصادي السابق في وزارة المالية المصرية “ندى الجندي” كمساعد لوزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تعيين كل من محمود صقر، وأحمد كمالي، وأحمد عبدالحفيظ من داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمستشارين فنيين للوزير، وتم تعيين رامي جلال مستشار إعلامي ومتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأعلنت مصادر مسئولة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي فضلت عدم ذكر أسمها أن “نهال المغربل” قد تعرضت للتهميش وتم سحب العديد من الملفات التي تقوم بالإشراف عليها من بينها استراتيجية عام 2030، وملفات أخرى تتعلق باختصاصاتها كنائبة للوزيرة.

وقد استحدثت الحكومة المصرية الحالية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” منصب نائب الوزير، كما أدى ثلاثة نواب لوزير المالية المصرية اليمين الدستوري أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر مارس لعام 2016، وثلاث نواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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