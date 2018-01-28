“نادي القضاة” تنفي منح 20 ألف جنيه لكل قاضي مشارك في انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس نادي القضاة المستشار “محمد عبدالمحسن” حيث أعلن أن عدد كبير من القضاة قد تقدموا بطلبات من أجل المشاركة في الإشراف على انتخابات جمهورية مصر العربية في اللجان العامة وكذلك اللجان الفرعية في محافظة شمال سيناء دون الحصول على أي مقابل مالي، بالإضافة إلى تحمل القضاة لجميع النفقات التي تتضمن مصروفات الانتقال إلى جانب مصروفات المعيشة هناك، وأضاف أن طلبات القضاة في تزايد مستمر.

وأعلن المستشار محمد عبدالمحسن أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص منح الهيئة الوطنية للانتخابات عشرين ألف جنيه لكل قاضي يقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء أخبار عارية تمام من الصحة، وأضاف أن هذه الأخبار يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد المستشار محمد عبدالمحسن أن هيئة الانتخابات الوطنية قد تواصلت مع نادي القضاة ونفت عن قيامها بإصدار أي خطابات أو بيانات تتعلق بمسألة منح القضاة مبلغ عشرين ألف جنيه نظير الإشراف على الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء.

وأشار المستشار محمد عبدالمحسن بسبب تلك الأخبار التي تعد “مزيفة” تقدم عدد كبير جداًّ من القضاة المصريين لتقديم طلبات إلى نادي القضاة من أجل الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية في سيناء مع تحملهم جميع النفقات الخاصة بالانتقال أو المعيشة حيث أنهم يقدمون خدمة لوطنهم.

أشار المستشار محمد عبدالمحسن أن نادي القضاة المصرية في الفترة الحالية بصدد أن يقوم بتشكيل غرفة عمليات ليتم من خلال متابعة القضاة وتقديم جميع التسهيلات لهم من أجل الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادم، وتقوم أيضا تلك الغرفة على تلقي الشكاوى الواردة من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية من أجل حل جميع العقبات التي تواجههم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء هذه التصريحات بعد الانتهاء من عقد الجمعية العمومية العادية التي تم انعقادها مساء يوم الجمعة السابق في مقر نادي القضاة ليتم الإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد الثلثي لـ “خمس مقاعد” ضمن خمسة عشر مقعد في مجلس إدارة نادي القضاة، وقد فاز بخمسة المقاعد المستشارين محمد مرغني، ورضا محمود السيد، وأحمد الصياد عن مقاعد النيابة العامة، بالإضافة على المستشار إسماعيل ريحان في مقعد القضاة، وعن مقعد المتقاعدين المستشار “عبدالستار إمام” بحضور ألفين وثمانمائة وواحد وأربعين عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وأعلن المتحدث باسم نادي القضاة المستشار “حازم رسمي” إن العمل على تطوير النظام القضائي في الدولة المصرية بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة انتهى من إعداد دراسة من أجل العمل على تطوير “منظومة القضاء” بجميع مراحلها الإدارية والقضائية على حد سواء.

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