“شركة إيجوث” تبدأ تنفيذ القرار الوزاري بهدم فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا

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تابع موقع مصر 365 بدء “الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث” التابعة إلى “الشركة القابضة للسياحة والفنادق في العمل على تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن “مجلس الوزراء المصري” الذي نص على إزالة المرحلة الأولى من “فندق الكونتيننتال” القائمة في ميدان الأوبرا والمتمثلة في الدور الرابع والثالث تبعاُ للترخيص الصادر لها برقم واحد في سنة 2016، تحت إشراف مكتب أيكو للاستشارات الهندسية وإشراف من الدكتور “علي عبدالرحمن” مع الحفاظ على الواجهة المطلة على “شارع عدلي” للطراز المعماري.

قامت مديرية أمن محافظة القاهرة وتحت إشراف من مدير الإدارة العامة لقطاع الفرق اللواء هاني جرجس، ومساعد فرقة عابدين اللواء “باسم الشعراوي، ونائب مدير مباحث القاهرة اللواء “محمد أبو عمرة”، ومدير مرافق القاهرة اللواء “هشام أبو النصر” ومأمور قسم عابدين العميد “إيهاب سيف” ومساعد نائب محافظ القاهرة اللواء “محمد أمين” تم تحديد تاريخ من أجل تنفيذ الدراسة الأمنية.

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وقد صدر القرار الوزاري من مجلس الوزراء حيث أن فندق ” الكونتيننتال” آيل للسقوط، ومن أجل الحفاظ على حياة المارة وكذلك الحفاظ على حياة جميع العاملين في ممر الكونتيننتال، حيث أن الفندق تم غلقه منذ عام 1985، ومحافظة القاهرة وكذلك الجهات المعنية فقد رأت أنه للحفاظ على واجهة فندق الكونتيننتال الذي يعد ذو طبيعة تراثية وأثرية في ميدان الأوبرا.

ويهدف المسؤولين إلى إعادة بناء فندق الكونتيننتال التاريخي بالإضافة إلى إقامة جراج له تحت الأرض من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق ليشمل على مائتين وثمانية وأربعين غرفة إلى جانب ستة عشر جناح.

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