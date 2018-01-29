حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 29/1/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين الموافق 29/1/2018، وكذلك توقعات درجات الحرارة في المدن والمحافظات المختلفة، وحالة البحرين واتجاه الرياح ومصدرها، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار خاصة على المناطق الشمالية، شديد البرودة خلال ساعات الليل، بينما تتمتع المناطق الجنوبية بطقس دافئ نسبي خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم :

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يصحب الطقس البارد انتشار الشبورة المائية، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الوجه البحري وسيناء، امتدادا إلى الجنوب على القاهرة ومنطقة شمال الصعيد، حيث نتنتشر الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من النهار وسببة انعدام في الرؤية، ومن المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية فتصل في تلك المناطق إلى حد الضباب.

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كما وتهب الرياح الشمالية الغربية على البلاد، والتي من المتوقع أن تظهر نشاط ملحوظ على منطقة خليج السويس، وبالتالي تتسبب في اضطرابات ملحوظة في الملاحة في تلك المنطقة، وكذلك انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة الكثيفة والتي من المتوقع أن تزيد من احتمالات سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية للبلاد.

وتتميز حالة البحرين اليوم بالاستقرار النسبي، فالبحر الأحمر اليوم ما بين الاستقرار والاضطراب، هذا مع هبوب الرياح السطحية شمالية غربية ووصول ارتفاع الموج فيه ما بين المترين والمترين والنصف، بينما تتميز حالة البحر المتوسط بالاستقرار، حيث يصل طول الموج اليوم ما بين المتر والمتر والنصف، مع هبوب الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة :