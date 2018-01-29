رئيس حزب الغد: أترشح للانتخابات منافساً للرئيس الحالي ولست ديكوراً

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أعلن رئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى” إنه يعتزم تقديم أوراقه للترشح للأنتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ان ينتهى من جميع الإجراءات التي من المفترض المرور بها قبل الترشح للانتخابات أمس الأحد.

وقال “موسى”، في تصريحات إعلامية أنه كان قد تقدم بطلب الكشف الطبي وأجرى الفحوصات الطبية مساء الأحد.

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وفيما يتعلق بأسباب الإعلان عن قراره متأخراً، قال موسى: “أنه لم يتمكن من الإعلان عن قراره بالتقدم للانتخابات إلا بعد أن ينتهى من الاجراءات القانونية والدستورية وأنه حصل على تزكية 20 نائباً وتوصل لجمع ما يزيد عن 25 ألف توكيل من المواطنين”، مشيرا إلى أنه سيكتفى بتقديم تزكيات النواب بسبب ضيق الوقت الذى تسببت فيه عملية فرز التوكيلات.

وأضاف فى تصريحاته أن حالة الهجوم المتكرر عليه لا طائل من ورائها أو مبرر فهو يرى فى نفسه منافساً للرئيس “عبدالفتاح السيسي” وليس ديكوراً.

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