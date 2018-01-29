البرنس: اتطلع ان اكون رئيسة مصر في 2018

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أعلنت الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، عن نيتها في الترشح للرئاسة، وأثناء اجتماعها مع الصحفي الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساء” الذي يعرض على قناة دريم، قالت إنها تتطلع إلى أن تكون رئيسة مصر في عام 2018، وكتبت ذلك على صفحتها على الفيس بوك.

وقالت إنها تعمل على مسار محدد، وهو أن تكون رئيسة لجمهورية مصر العربية، وصرحت ايضا أنها استطاعت أن تجمع عدد من التوكيلات من أجل الترشح للرئاسة ولكنها لم تقوم بعدهم وأوضحت ايضا أن عدد التوكيلات لم يصل إلى 25 الف توكيل حتى الان، وهو عدد التوكيلات المطلوب لكي تستطيع أن تترشح للانتخابات الرئاسية.

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