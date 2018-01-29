“الحملة الرسمية للسيسي” تعقد مؤتمر صحفي اليوم بأحد فنادق القاهرة

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تابع موقع مصر 365 إعلام الحملة الرسمية للمرشح ورئيس جمهورية مصر العربية الحالي “عبدالفتاح السيسي” في الانتخابات الرئاسية اليوم عن تنظيم مؤتمر صحفي في أحد الفنادق الكبرى القائمة في محافظة القاهرة.

يقوم المتحدث الرسمي باسم الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات جمهورية مصر العربية الرئاسية الدكتور “محمد بهاء الدين أبو شقة” باستعراض خطة عمل الحملة الرئاسية خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى عرض الملامح الرئيسية لبرنامج الرئيس عبدالفتاح وسوف يتم الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين.

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ويجدر هنا الإشارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن اختيار منسق عام حملته الانتخابية وهو السفير “محمود كارم” والممثل القانوني لحملته الانتخابية المتحدث الرسمي باسمها هو الدكتور “محمد بهاء الدين أبو شقة” في إطار مشاركته في انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018 التي سوف تنطلق في شهر مارس القادم.

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