“إدارة المرور” تعلن جميع الطرق السريعة تعمل بكفاءة مع تحسن حالة الطقس

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور الرائد “محمد الشربيني” حيث أعلن أن جميع الطرق السريعة في جمهورية مصر العربية التابعة إلى “الإدارة العامة للمرور” تعمل بكفاءة مرتفعة إلى الوقت الراهن، ولا يوجد أي تحويل أو إغلاق للطرق وخصوصاً مع تحسن أحوال الطقس في الدولة المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار الرائد “محمد الشربيني” إن هناك كثافات عالية على “الطريق الدائري” وكذلك على الطريق السريع “الأوتوستراد” من مناطق “أثر النبي” وفي اتجاه منطقة القطامية”، وأضاف أن هناك كثافات عالية أيضا أعلى كوبري السلام القادم من الطريق الزراعي وكذلك في محيط “موقف العاشر” يوجد كثافات مرورية.

Advertisements

وأضاف الرائد محمد الشربيني أن هناك كثافات ولكنها تعد متحركة على محور 26 يوليو وفي مناطق 6 أكتوبر في اتجاه منطقة “ميدان لبنان”، وأشار أن الاتجاه الأخر من هذه الطريق بعمل بشكل عالي الكفاءة خلال الفترة الحالية.

أقرا المزيد حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 29/1/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات