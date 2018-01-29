“مطار القاهرة” يرفع حالة الاستنفار استعداد لعودة “السيسي” من أديس أبابا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان السلطات المسؤولة في مطار القاهرة الدولي برفع حالة الطوارئ ظهر اليوم الموافق الاثنين ورفع حالة الاستنفار لجميع أجهزة المطار استعداداً لعودة رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” من الدولة الإثيوبية بعد زيارة استغرقت حوالي ثلاثة أيام شارك خلالها الرئيس في فعاليات الدورة الثلاثين من “قمة الاتحاد الإفريقي”.

وأعلنت مصادر مسؤولة في مطار القاهرة الدولي حيث صرح “تم فتح استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة وإخلاء مواقف انتظار السيارات القريبة من كبار الزوار واستراحة الرئاسة، وانتظار رجال الشرطة السرية والنظامية في حرم وطريق الاستراحة على صلاح سالم مع تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية المدربة، وعربات البحث عن المفرقعات بالأجهزة الإلكترونية”.

Advertisements

وقد ترأس رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” فعاليات “مجلس السلم والأمن الإفريقي” حيث تم بحث موضوع “المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا” كما شارك أيض في عقد جلسة مشتركة مغلقة مع القادة الأفارقة من أجل بحث أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي ومن بين هذه الموضوعات التي تم مناقشاتها “الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي” وبحث جهود إقامة منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية.

وعقد أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات ثنائية مع قادة القارة الإفريقية من أجل بحث سبل دعم التعاون بين الدول الإفريقية وتم بحث أخرى المستجدات على الساحة الإقليمية والساحة الإفريقية، وتم تعقد قمة ثلاثية مغلقة بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا والسودان.

أقرا المزيد قمة ثلاثية مغلقة بين “مصر وإثيوبيا والسودان” على هامش قمة الاتحاد الإفريقي