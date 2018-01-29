“ورقة إقرار الذمة المالية” تعطل “رئيس الغد” عن تقديم أوراق ترشحه للرئاسة

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تابع موقع مصر 365 الحادثة التي تعرض لها المهندس “موسى مصطفى موسى” وهو رئيس حزب الغد اليوم حيث تسببت ورقة “إقرار الذمة المالية” له في تأخر تقديم أوراقه إلى “الهيئة الوطنية للانتخابات” قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادم لعام 2018.

وقد حضر إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات” المستشار القانوني لحملة رئيس حزب الغد “سمير عبدالعزيز” من أجل تقديم أوراق ترشحه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الموافق الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018.

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وأثناء قيام المسؤولين في “الهيئة الوطنية للانتخابات” بفرز أوراق ترشح رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، حيث فوجئ المسؤولين في الهيئة بعدم وجود إقرار الذمة المالية والذي يعد من الأوراق الرئيسية من أجل استكمال أوراق ترشح الناخب الرئاسي.

وغادر المستشار القانوني لحملة رئيس حزب الغد “سمير عبدالعزيز” مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وقام بإحضار الأوراق وعاد مرة أخرى إلى مقر اللجنة قبل خمس دقائق فقط من غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادم عام 2018.

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