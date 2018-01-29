السبب الحقيقي وراء تأخر إعلان رئيس حزب الغد عن خوضه للانتخابات

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صرح رئيس حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى عن خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018 وذلك لينافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويذكر أنه قام بعمل كافة الكشوفات الطبية اللازمة التي تؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية، وصرح بانة سوف يقوم بتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات، وبذلك يكون تم الانتهاء من الإجراءات الكاملة ليقوم بالترشح للانتخابات الرئاسية.

واكد المهندس موسي مصطفي موسي أنة استطاع أن يحصل علي العديد من التزكية من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والى الان وصل عدد التزكية الي 26 تزكية، لافتا بأن تلك التزكيات تعتبر كافية ليقوم بتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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أشار موسي بأن أمانات حزب الغد في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، استطاعوا أن يقوم بجمع عدد كبير من التوكيلات، يكفيه لخوض الانتخابات الرئاسية، ويذكر بأن عدد التوكيلات وصل إلي 40 ألف توكيل شعبي حتى الآن.

والجدير بالذكر بأن المهندس موسي مصطفي قام بإعلان على خوضه للانتخابات الرئاسية في صباح اليوم، وأعلن ايضا علي أنة سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، وذلك ليقوم فيه بالكشف عن كافة تفاصيل الترشح لرئاسة الجمهورية، وسوف يقوم بإعلان ايضا عن جميع فريق الرئاسي وعن معاونيه في الترشح لعملية الانتخابات الرئاسية في مختلف المجالات منها أشخاص في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس حزب الغد أن قرار ترشحه للانتخابات لم يكن قرار جديد ولكنه يدور في ذهنه، ولكنه أنتظر عن إعلان ترشحه رسميا للرئاسة حتي يجد الوقت المناسب، وبالفعل وجد أن يوم الاثنين هو الوقت المناسب للإعلان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي سوف يتم إجراؤها في شهر مارس المقبل.

أوضح موسي في تصريح صحفي له، بانة سوف يقوم بخوض الانتخابات الرئاسية بكل ثقة ووضوح واكد علي أنة ليس قام بخوض الانتخابات بهدف المشاركة فقط كما يفعل الكثير من المرشحين الآخرين، بل أكد علي أنة له اهداف يسعي جاهدا لتحقيقها في حال فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام رئيس حزب الوفد، باجراء الفحوصات الطبية صباح اليوم وذلك داخل مستشفى ناصر، وذلك لتاهلة لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يقوم المهندس موسي مصطفي بتقديم أوراقه للترشح رسميا للانتخابات وذلك قبل إغلاق باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر بأن السبب الرئيسي في تأجيل ترشحه للانتخابات هو إعلان كل من الفريق أحمد شفيق وسامي عنان ترشحهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، مؤكدا أن الحزب قدم له كافة الدعم والمساندة.

وأكد موسي بانة سوف يقوم بعقد عدة مؤتمرات في كافة المحافظات الجمهورية وذلك من أجل شرح البرنامج الانتخابي الخاص بة وشرح الخطط المستقبلية التي يقوم بها في حين فوزه بالانتخابات.

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