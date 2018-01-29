عاجل: انطلاق المؤتمر الأول في حملة ترشح السيسي

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سيتم بعد قليل انطلاق المؤتمر الصحفي الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وستجري التحضيرات النهائية قبل دقائق من بدء المؤتمر في واحد من فنادق القاهرة الجديدة.

ومن المتوقع حضور كبير للصحفيين المصريين والأجانب والإعلاميين المشاركين في تغطية المؤتمر، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد أعلن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية في اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن” الموافق 19 من شهر يناير.

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