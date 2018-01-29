“إداري مجلس الدولة” تؤجل الدعوى المطالبة بوقف حل “الإخوان” لجلسة 4 مارس

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تابع موقع مصر 365 قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد اليوم الموافق يوم الاثنين بإصدار قرار قضائي ينص على تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الممثل القانوين لجمعية الإخوان المسلمين “عثمان عناني” والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المصري وكذلك وقف القرار الصادر عن وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل حل أو شطب “جمعية الإخوان المسلمين”، وتم تأجيل الدعوى إلى جلسة الرابع من شهر مارس القادم لعام 2018.

وقد اختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم ثمانمائة وأربعة وأربعين لسنة ثمانية وستين ق، كلا من وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بصفتهم الرسمية في الدولة المصرية.

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والجدير بالذكر أن الدائرة الثالثة التابعة إلى محكمة القضاء الإداري قد قامت بإحالة الدعوى القضائية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار “يحيى دكروري” وتم إحالتها الدعوى القضائية إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل هذه النوعية من الدعوى القضائية.

وتعد جمعية الإخوان المسلمين مقيدة في سجلات وزارة التضامن الاجتماعي المصري برقم ستمائة وأربعة وأربعين لسنة 2013.

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