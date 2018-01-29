انعقاد أولى مؤتمرات حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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يبدأ بعد قليل أول مؤتمر صحفي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر انعقاده فى فندق كبير بالقاهرة الجديدة.

حيث حضر الوافدين إلى قاعة المؤتمر من الساعة الرابعة عصر اليوم، ويضم عدداً كبيراً من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المفترض أن يعلن المحامي “محمد أبو شقة” المتحدث الرسمي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نظام الحملة، و المهام المكلفة بها خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بالإعلان عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وذلك فى اختتام مؤتمر “حكاية وطن” في الأسبوع الماضي.

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