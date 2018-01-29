حزب المحافظين يكشف عن سيناريو الإخوان لتخريب الانتخابات الرئاسية

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أكد “ثروت الخرباوي” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الحكماء بحزب المحافظين ، أن ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول اختيار “أكمل قرطام” للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة خبر غير صحيح بالمرة.

كما أضاف “الخرباوي” أثناء مداخلة هاتفية على قناة “CBC” الفضائية مع الإعلامية “لميس الحديدي” أن ما تم نشره حول ترشح “أكمل قرطام” غير صحيح، ولم يطرح من قبل، لأن جميع أعضاء الحزب ترشح وبشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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وأكمل حديثه قائلاً: أننا لا نتضارب في قرارات الحزب وكلنا متفقين على اختيار الرئيس السيسي، ولن نرشح أي فرد من الحزب، وإن تم ذلك فسيكون من خلال بيان رسمي.

كما أشار في حديثه أن جماعة الإخوان شغلها الشاغل في الفترة القادمة هو بث روح اليأس في جموع الشعب المصري، ودعوة الشعب على مقاطعة العملية الانتخابية، والتشويش على النظام وحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، مؤكداً على أن في الأيام القادمة سوف تقوم جماعة الإخوان ب افتعال أزمات ومشاكل كي تشكك فى سير العملية الانتخابية، ولكي تثبت أن الشعب المصري خسر الكثير والكثير عندما أطاح بحكم الرئيس السابق “محمد مرسي”.

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كما أشار أن جماعة الإخوان قد أعلنت فى الآونة الأخيرة، في أثناء انعقاد مؤتمر في تركيا، عن نيتها بالدفع بمرشح آخر، في حال عدم تمكن الرئيس السابق محمد مرسي العودة إلى الحكم، و إذا ما تمكنوا من الدفع بمرشح آخر، فسوف يكون هدفهم الأول هو تخريب العملية الانتخابية، وبث روح الهزيمة في الشعب المصري وخاصة مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصدار شائعات عن العملية الإنتخابية.