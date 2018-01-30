السيسي يؤكد على حل أزمة سد النهضة فى اجتماعه مع البشير ورئيس وزراء أثيوبيا

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قال الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، أنه لا توجد أزمة بين مصر وكل من السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة .

وأشار الرئيس السيسي فى تصريحاته بعد القمة الإفريقية، إلى أن “الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تتحدث بصوت من قلب رجل واحد فيما يخص ملف أزمة سد النهضة وهو الصوت الذي ينادى بالمصلحة المشتركة” .

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واجتمع الرئيس السيسي ونظيره السوداني “عمر البشير” ورئيس وزراء إثيوبيا “هيلا ميريام ديسالين”، فى جلسة موسعة، بحثت عدد من الملفات ولم تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة، ولكنها بحثت ايضاً طبيعة العلاقات بين الدول الثلاث، واعلان ما أنتهى إليه اتفاق شرم الشيخ والذى تم توقيعه في عام 2015.

الى جانب مناقشة القضايا المشتركة بين الدول الثلاث وفى مقدمتها قضية الإرهاب وسبل التصدي له، بالإضافة لعدد من الملفات المشتركة والتي تهدف إلى تفعيل دور الشراكة والعمل على دفع عجلة التنمية بين الدول الثلاث.”

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