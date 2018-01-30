“حتاتة” يستغيث بوزارة البيئة لسن قوانين ضد إلقاء السجائر والقمامة بالقطارات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الخدمات المتكاملة التابعة للسكك الحديدية اللواء “رفعت حتاتة” عن معانة الشركة من سلوكيات بعض من ركاب القطارات الذي يتعمدون القيام بإلقاء المخلفات على أرضيات القطارات وكذلك في المحطات.

وجاء تصريحات اللواء “رفعت حتاتة” اليوم الموافق الثلاثاء في مؤتمر صحفي وأكد على مطالبة “الخدمات المتكاملة” مع جميع الجهات المسؤولة والتابعة لوزارة البيئة في مصر من أجل العمل على سن قوانين بيئية تجرم تعمد تخريب أو إلقاء المخلفات والقمامة في الأملاك العامة مع تجريم “تدخين السجائر” داخل المواصلات العامة.

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وشدد اللواء رفعت حتاتة على أن إدارة الخدمات المتكاملة التابعة للسكك الحديدية تعاني من عدم تفعيل القوانين البيئة، وأضاف أن عدم تطبيق وتفعيل القوانين قد دفع بعض الركاب إلى التعمد على إلقاء المخلفات في القطارات إلى جانب تدخينهم السجائر داخل عربات القطارات مما ألحق العديد من الخسائر الفادحة في الممتلكات العامة.

وأكد اللواء مدحت حتاتة إلى أن نظام الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية يعمل على تنظيم العديد من الحملات على القطارات من أجل العمل على مواجهة والحد من ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات وتدخين السجائر داخل عربات القطارات، وشدد على ضرورة قيام الجهات المسؤولة المتمثلة في “وزارة البيئة” المصرية من العمل على تفعيل قوانين البيئة للحد من الإضرار العمدي للممتلكات العامة والمواصلات العامة.

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