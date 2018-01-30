أزمة داخل البرلمان بجلسة اليوم بسبب غياب النواب وحضور الحكومة

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تابع موقع مصر 365 أزمة وقعت اليوم داخل أروقة البرلمان المصري أثناء انعقاد الجلسة العامة اليوم الموافق يوم الثلاثاء بسبب غياب عدد كبير من البرلمانيين المتقدمين بطلبات إحاطة واسئلة إلى المسؤولين في الحكومة المصرية على الرغم من حضور ممثلي الحكومة اليوم ومنهم وزير الصناعة والتجارة الدكتور “طارق قابيل”.

وأعلن وكيل مجلس النواب المصري “السيد الشريف” خلال الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم في البرلمان المصري “لن أنتظر حضور أحد، ولن أطلب من المتغيبين إلقاء الأسئلة وطلبات ويجب على الأمانة العامة محاسبة المتغيبين أثناء إلقاء طلبات الإحاطة والأسئلة”.

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وأعلن البرلماني “حسني حافظ” قائلا “إحنا وقود المجلس، وهناك نواب يذهبون للسفريات واحنا اللي قاعدين طول الجلسات” ليتم الرد عليه من خلال “السيد الشريف” وكيل مجلس النواب المصري بابتسامة.

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