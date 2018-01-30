“الوطنية للانتخابات” تعلن عن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة المصرية غداً

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “الهيئة الوطنية للانتخابات” تحت رئاسة المستشار “لاشين إبراهيم” حيث أعلن غدا الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018 سوف يتم الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات الرئاسة المصرية.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن “الهيئة الوطنية للانتخابات ” سوف تتلقى اعتراضات جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 خلال يومي الخميس والجمعة القادمين الموافقين الأول والثاني من شهر فبراير القادم لعام 2018.

Advertisements

وأضاف المستشار “لاشين إبراهيم” أنه سوف يتم فحص جميع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية بالإضافة إلى قيام “الهيئة الوطنية للانتخابات” بالفصل في جميع التظلمات خلال الخامس من شهر فبراير القادم لعام 2018، ويعقب هذا إصدار إخطار طالب الترشح المستبعد من السباق الانتخابي بقرار استبعاده مع توضيح أسباب الاستبعاد خلال يوم السادس من شهر فبراير القادم، كما أشار أنه سوف يتم تلقى تظلمات جميع المرشحين وفحصها خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين السابع والثامن من شهر فبراير القادم لعام 2018.

وأشار المستشار “لاشين إبراهيم” أن البت في جميع التظلمات وكذلك الاخطارات سوف يكون يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر فبراير القادم لعام 2018، مع تقديم الطعون في جداول “المحكمة الإدارية العليا” خلال يوم السبت والأحد الموافقين العاشر والثامن عشر من شهر فبراير القادم، كما أشار أن الفصل في جميع الطعون سوف يتم نشره في “الجريدة الرسمية” وكذلك في جريدة الإخبار وجريدة الأهرام على نفقة الخاسر خلال عشرة أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر فبراير على يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير القادم لعام 2018.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كآخر موعد على تقديم سحب طلبات الترشح من السباق انتخابات الرئاسة المصرية للرموز تبعا لأسبقية الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية يعقب هذا الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين وكذلك جميع الرموز يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير القادم.

وسوف تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية للمرشحين خلال مدة ثمانية وعشرين يوم تبدأ في الرابع والعشرين من شهر فبراير القادم إلى يوم الثالث والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2018، على أن يكون أخر موعد من أجل التنازل أو نشر التنازلات من خلال “الجريدة الرسمية” خلال خمسة عشر يوماً قبل اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية في يوم الخميس الأول من شهر مارس القادم لعام 2018.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائي خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين الرابع عشر والخامس عشر من شهر مارس القادم، على أن تبدأ إجراءات الاقتراع للمصريين في الخارج خلال الأيام التالية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر مارس القادم.

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الصمت الدعائي داخل الدولة المصرية سوف يبدا يومي السبت والأحد الموافقين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2018، وسوف تجري الاقتراع السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2018، وسوف يتم الانتهاء من عملية الفرز خلال يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2018.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سوف تتلقى الطعون على قراراتها خلال يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر مارس القادم، على أن يبت في هذه الطعون خلال يومي السبت والأحد الموافقين الحادي والثلاثين من شهر مارس القادم والأول من شهر أبريل القادم لعام 2018.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية خلال يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أبريل القادم، مع تلقى الطعون من قبل المحكمة الإدارية خلال يومي الثالث والرابع من شهر أبريل القادم، وسوف يتم الفصل في جميع الطعون خلال عشرة أيام.

أقرا المزيد “بكري” يعلن “وثيقة السادات وأبو الفتوح” ضد الدستور وتحريضية