إقبال كثيف على معرض القاهرة الدولي للكتاب وجناح “وزارة الدفاع”

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تابع موقع مصر 365 إقبال كثيف من المواطنين لليوم الرابع لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث حضروا بكثافة منذ الساعات الأولى من الصباح، ووقف العديد على بوابات معرض الكتاب الدولي قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وقد أعلن معرض الكتاب في يومه الثالثة عن تخفيضات كبيرة جداَّ على أسعار الكتب وسط إقبال كثيف جداًّ على الشراء داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت القوة الشرائية الأكبر من قبل الشباب الذي حرصوا على اقتناء الكثير من الكتب أثناء فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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كما شهد جناح وزارة الدفاع في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال كبير من الشباب والزوار من أجل التعرف أهم الكتب وكذلك المؤلفات المعروضة، وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها “وزارة الدفاع” في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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