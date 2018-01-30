تجديد حبس محافظ المنوفية و 2 آخرون 15 يوماً بتهمة الرشوة

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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار “محمود حمدي”، بتجديد حبس محافظ المنوفية “هشام عبد الباسط” وكلاً من “أحمد سعيد أحمد مبارك” ومهنته مهندس ميكانيكي، و عاصم أحمد فتحي ومهنته رجل أعمال، 15 يوم على ذمة التحقيق، وقد وجهت إليهم المحكمة تهمة تلقي وتقديم رشوة.

هذا وقد أمر المستشار “نبيل صادق” بحبس المتهمين السابق ذكرهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين، ووجهت إليهم تهمة تقاضي الرشوة، لتسهيل عمل من خاص من أعمال الوظيفة العمومية التي يرأسها محافظ المنوفية، كما وجهت النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف إلى رجلى الأعمال المتهمين بالواقعة.

وقد قامت الرقابة الإدارية ب القبض على محافظ المنوفية، ورجلى من رجال الأعمال المتهمين، بعدما أكدت التحريات تورطهم بتقاضي رشوة لتسهيل عمل من الأعمال الحكومية.

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