تعرف على تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

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تم عقد اجتماع صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي “طارق عامر”، وكلاً من وزير الدفاع والخارجية والإسكان والداخلية والعدل والاستثمار والمالية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما صرح “بسام راضي” المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، خلال الاجتماع اليوم تم مناقشة نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا، و حول الإجماع على انتخاب مصر كرئيساً للاتحاد الأفريقي في عام 2019، وأن هذا القرار سوف يتيح لمصر فتح عدة مجالات لتفعيل التعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي، وأن بهذا القرار أيضاً تستطيع الدولة المصرية استعادة دورها من جديد، مما يشكل لمصر أيضاً انفتاحاً على القارة الأفريقية، والدفاع عن المصالح والقضايا المصرية في مختلف المؤتمرات الدولية.

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كما أكد “راضي” أنه أثناء الإجتماع قد تم مناقشة نتائج القمة الثلاثية من كلاً من أثيوبيا والسودان، وما توصل إليه عقد الإجتماع الذي ضم وزراء الخارجية للثلاث دول، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الثلاثية، وعرض التقارير النهائية التي تضمنت الحلول الفنية العالقة، وأيضاً مناقشة التقارير التي تضمن تنفيذ أحكام القانون الكاملة، من دون التأثير بالسلب على مصلحة مصر والسودان المائية، من بعد ما اجتمع الثلاث دول بروح إيجابية ومصير مشترك.

وأكد المتحدث الرسمي على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاجتماع، لأهم الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقد عرض محافظ البنك المركزي ووزير المالية، أهم مستجدات الموقف الإقتصادي، وكافة الإجراءات الجارية بشأن تنمية الاحتياطي الأجنبي، وأيضاً التقارير الخاصة بشأن تطورات سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهذا من بعد ما أشاد صندوق النقد الدولي بالنجاح الذي تم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتوفير السلع الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطن البسيط، وجهود الرقابة فى التصدي لحالات الغش والمغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي هذا بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق المصرية والسيطرة على حالات الخروج عن القانون والغش التجاري حتى يخف العبء على المواطن، ومحدودى الدخل.

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كما أكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع على حرص الحكومة المصرية على إنجاح موسم القمح، مؤكداً على انتظام الكميات الموردة، وأيضاً التنسيق المشترك بين الوزارات لتسهيل جميع العقبات التي تقابل المزارعين أثناء موسم الحصاد، كما أكد الرئيس خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من مشروع الصوامع الحديثة، وذلك لضمان عملية التخزين الجيد للقمح المورد، وأن هذه الصوامع سوف تساهم أيضاً في انخفاض نسبة الفاقد.

وخلال الإجتماع تم مناقشة مشروع تنفيذ وصلات الصرف الصحي، ومياه الشرب للقري، وقد تم استعراض الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع، وتم النظر فى آخر المستجدات لتطوير مثلث ماسبيرو حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التأكد من سير العمل بشكل آمن وسريع، و تفادى وحل أي مشكلات تواجه الأهالي، كما أكد الرئيس أن الدولة حريصة على التواصل مع الأهالي لمنحهم الفرصة للعيش فى مناطق آمنة ونظيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي في نهاية حديثه، أنه خلال الإجتماع تم مناقشة الخطوات اللازمة لتشغيل الأكاديمية الوطنية، حتى يتم تدريب الشباب وتأهيله للارتقاء بقدراتهم وحتى تتمكن الدولة المصرية من الاستفادة بهم لتحقيق التنمية الأقصادية والاجتماعية.