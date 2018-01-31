جنايات القاهرة تقرر تغريم مالك قنوات “بى ان سبورت” 400 مليون دولار

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بتغريم رجل الأعمال القطري، ورئيس مجموعة قنوات “بي أن سبورت” 400 مليون دولار فى الدعوى المقامة ضده لمخالفة قوانين حماية المنافسة والتصدي للاحتكار.

وأمرت المحكمة “ناصر الخليفي” بدفع تعويض للنايل سات وتحمل المصاريف القضائية، وقالت المحكمة أن مجموعة “بي أن سبورت” قامت بإيقاف بثها على القمر نايل سات وحولت بثها اذاعة مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، وهو ما يخالف ما تنص عليه بنود الاتفاق مع جمهور المشتركين.

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ووجهت النيابة للخليفي تهمة إجبار المشتركين على تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري إلى القمر القطري حتى يكون بإمكانهم مشاهدة المباريات الرياضية.

ومن المعروف أن مجموعة “بي أن سبورت” تمتلك حقوق البث الحصري لعدد كبير من البطولات الرياضية وبالأخص أهم دوريات كرة القدم العالمية.

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