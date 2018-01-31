السيسي وموسى المرشحين المقبولين لانتخابات الرئاسة المصرية 2018

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أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المصرية اليوم الثلاثاء أنها ستقبل ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس حزب الغد السيد موسى مصطفى موسى للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى، وتم التصريح رسميا بأن السيسي وموسى استوفيا الشروط المطلوبة قانونا.

في غياب أي مرشح قوي أمامه، تبدو الانتخابات أقرب إلى السيسي بعد أربع سنوات من الفوز بفترة الرئاسة الأولى، والتي فازت بنسبة 96.9 في المئة من الأصوات في عام 2014.

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وقال موسى، الذى دعم مؤخرا السيسي وشكل حملة تسمى “مؤيدون” لدعمه فى الانتخابات، فى بيان انه قرر ترشيح رئيس “دعما للمصلحة العليا للامة فى الانتخابات التعددية التى تستحقها

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