حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 31/1/2018 ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 31/1/2018 في مصر، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد على السواحل الشمالية، بينما تتمتع القاهرة ومنطقة شمال الصعيد والوجه البحري اليوم بالاعتدال، ويكون الطقس في منطقة جنوب الصعيد دافئ خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل، هذا وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال توقعات درجات الحرارة واتجاه الرياح وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تابعونا.

حالة الطقس اليوم :

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على منطقة الوجه البحري والقاهرة حتى منطقة شمال الصعيد، دافئ في منطقة جنوب الصعيد خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل.

Advertisements

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من النهار، وتتسبب في انخفاض الرؤية في على السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة والوجه البحري، وتمتد جنوبا حتى تصل إلى منطقة شمال الصعيد، هذا وتزيد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق فتتحول إلى ضباب يتسبب في انعدام الرؤية على تلك الطرق.

وتهب الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة، مع ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من البلاد، هذا ويتكون الصقيع على مناطق المزروعات وخاصة التابعة لوسط سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرين، فتتميز بالاعتدال بشكل عام، حيث تهب الرياح السطحية المعتدلة شمالية غربية على البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج ما بين المتر والنصف إلى مترين، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين المتر والمتر والنصف مع هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.

درجات الحرارة اليوم :