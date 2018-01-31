السيسي يعلن أثناء افتتاحه لحقل ظهر “اللي حصل من 7 سنين مش هيتكرر تاني”

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تابع موقع مصر 365 افتتاح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر من “حقل ظهر” وقد استمع رئيس الجمهورية إلى الشرح التفصيلي من قبل جميع العاملين لآليات إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح حقل ظهر في محافظة بورسعيد اليوم “إن ما حدث قبل سبع سنوات مضت لن يتم تكراره مرة أخر” وأوضح الرئيس قائلاً “إنتوا فاكرين اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي، باين عليكم متعرفونيش صحيح، محدش يفكر يدخل معانا في الموضوع ده أنا مش سياسي بتاع الكلام، لا أنا عمري ما اتكلمت بالطريقة، ربنا وحده فقط يعلم رجعت كده إزاي”.

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وقد قام اليوم الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” بافتتاح عدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أراضي محافظة بورسعيد ومنها افتتاح مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015.

ويجدر هنا الإشارة أن حقل ظهر للغاز الطبيعي تم اكتشافه من قبل الشركة الإيطالية “إيني”، وقد أعلنت شركة إيني الإيطالية خلال شهر أغسطس من عام 2015 انه تم اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي على عمق يقارب من ألف وخمسمائة متر، وقد تم حفر بئر الغاز الطبيعي على عمق أكثر من أربعة آلاف متر في “المنطقة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية” في البحر الأبيض المتوسط.

كما يبعد حقل ظهر للغاز الطبيعي عن محافظة بورسعيد على بعد مائتين كليو متر، وعلى بعد مائة وتسعين كليو متراً من بحيرة المنزلة من البحر الأبيض المتوسط.

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