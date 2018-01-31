السيسي يطلب تفويض ثاني من الشعب لمواجهة قوى الشر

Advertisements

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح حقل “ظهر” في بورسعيد يوم الأربعاء بالطلب من من المصريين أن ينزلوا لمواجهة أهل الشر، ووضح انه لم يطلب ذلك من قبل لكن مع استمرار حدوث تهديدات للامن القومي الوطني وذلك بسبب تدخل بعض قوى الشر لكي تفسد الحياة المصرية والامن المصري، فقد قام الرئيس بالتصريح بانه سوف يتصدى للأمر باي إجراءات ممكنة وسيطلب تفويض ثاني من المصريين.

والجدير بالذكر أن حفل الافتتاح قد اقيم بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، ومعه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ومعهم عدد من الوزراء والشخصيات العامة في الدولة.

Advertisements

إقرأ ايضا السيسي وموسى المرشحين المقبولين لانتخابات الرئاسة المصرية 2018