السيسي: الإنجازات مابتجيش بالدلع

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اثناء كلمته التي القاها في حفل افتتاح حقر “ظهر” ببورسعيد بتوجيه رسالة إلى شركة إيني الإيطالية حيث قال إنه ملتزم بسداد كل مستحقات الشركة.

وصرح قائلا خلال كلمته موجها رسالة للشعب المصري “أسدد المستحقات ولا أخلي الأسعار طيبة، ردوا عليا؟” وذلك في أثناء حديثه عن الاقتصاد المصري والالتزامات المصرية للخارج.

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وقال السيسي إن إنجازات تقوم على الصبر والعرق والشرف، حيث صرح “الانجازات ما بتجيش بالدلع” ، وقد انهى كلامه بالاشادة بالشعب المصري حيث انه قال لم يقوم احد بفعل ما انتم فعلتم في الحفاظ على الوطن.

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