أهم تصريحات للرئيس السيسي خلال افتتاح حقل ظهر

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صرح الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بعدد من التصريحات خلال افتتاحه مشروع حقل ظهر للبترول عصر اليوم، وتضمنت كلمته التعليق على عدد مختلف من القضايا التي تصدرت قائمة اهتمامات الرأي العام المصرى على مدار الأعوام الماضية .

وقال ” السيسي” خلال الافتتاح أنه على الإعلام أن يلتفت حين يقوم بتناول القضايا الشائكة التى تخص الدولة مثل قضية ترسيم الحدود، مضيفا أنه لم يكن لدينا الفرصة في أن تكتشف حقل “ظهر” لولا عقد اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص .

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ووجه الرئيس الشكر لإيطاليا وبالاخص رئيس شركة “إينى” الإيطالية قائلاُ أنه تحمل العبء الأكبر ودلل على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا وموقفها على الرغم مما حدث فى واقعة مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني ” .

وأكد ” السيسى ” على أن مصر ستواصل البحث والتحقيق حتى تتمكن من الوصول إلى حقيقة مقتل الباحث الشاب وسيتم محاسبة الجناة بقوة .

وأضاف أنه لا يصح أن تبنى مصر بالكلام ولكن بالعمل والعرق والشرف والله وحده كيف تم بناء مصر مرة أخرى بهذا الشكل ، وأقسم على ان ما نراه الآن من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بتحقيق الأمن للمصريين”

وطالب “السيسى” خلال حديثه أن يدقق الإعلام فى تناوله للقضايا نظراً لكثرة من يتناولون الموضوعات وهم لا يعرفون غير الوقوف أمام الميكروفون .

وشدد الرئيس على من يريد ان يضيع مصر عليه أن يتخلص منى أنا أولاً، وقال إنه على استعداد ان يضحى بروحه فى مقابل أن يعيش ال100 مليون مصرى .

وتساءل “السيسي” كيف البعض دون أن ينتبهوا لصالح مصر وإذا تطلب الأمر سأدعو الشعب المصري إلى النزول مرة أخرى ، وأطلب منكم تفويض مرة أخرى لمواجهة الأشرار ، فالبعض يتحدث دون أن ينتبه الى مصلحة البلاد .

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