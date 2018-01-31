“السيسي” ينفعل أثناء تصريحه “اللي عاوز يلعب بأمن مصر يخلص منى الأول”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمهورية مصر العربية خلال افتتاحه اليوم لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وأعلن الرئيس خلال الكلمة التي القاها اليوم إن حياته تعد ثمن لاستقرار الدول المصرية وأمن شعبها.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً ” أنا أروح والـ 100 مليون يعيشوا ويحفظنا كلنا، واللي عاوز يلعب بأمن مصر يخلص مني الأول، والكلام اللي من 7 سنوات مش هيتكرر تاني في مصر”، وأضاف قائلاً ” اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي؟ باين عليكوا متعرفونيش صحيح، أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش، ومحدش يفكر يدخل معانا في الموضوع ده”.

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وأثناء القاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الكلمات قد ظهر على الرئيس أنه منفعلاً خلال مداخله له أثناء قيام “طارق الملا” وزير البترول المصري بشرح أهمية حقل ظهر للغاز الطبيعي وتأثير حقل الغاز الطبيعي على اقتصاد جمهورية مصر العربية.

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