معلومات الوزراء يكشف حقيقة تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم مادي

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كشف مركز معلومات واتخاذ دعم القرار التابع لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من شائعات على مواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن عزم الحكومة تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي موضحة كذب هذه الشائعات.

وأوضح البيان الصادر من المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتي أوضحت أنها مستمرة في الدعم العيني للخبز موضحة أنها تلتزم بتوفير الخبز المدعم للمواطنين حيث يصرف لكل مواطن 5 أرغفة خبز بشكل يومي بمعدل 150 رغيف للمواطن شهريا لافتا إلى ما يوفره المواطن من حصته اليومية يصرفها بصورة تلقائية سلع تموينية في نهاية الشهر.

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وأضافت وزارة التموين أنها مستمرة بالعمل بمنظومة الخبز الجديدة ولا تعاني من أي خلل مع استمرار حصول المواطنين على الخبز بكل سهولة ويسر وفي أي وقت من اليوم مؤكدة على عدم إلغاء العمل بتلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها نظرا لأنها من حقوق الشعب.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة قد ساهمت في انخفاض نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز مشيرة إلى قيامها حملات رقابية باستمرار على جميع المخابز في محافظات مصر بهدف التعرف على مدى حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم بكل سهولة طبقا للأسعار الوزارة بسعر 5 قروش لكل رغيف.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الاستفسار من الوزارة قبل نشر أي شائعات عن الوزارة من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للوزارة 19280، كما يمكن للمواطنين تقديم أي شكاوى على الموقع الإلكتروني لـ بوابة الشكاوى الحكومية أو الاتصال على رقم الخط الساخن للحكومة ” 16528″.

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