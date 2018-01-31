تضامن البرلمان تعلن موافقتها على مقترح فرض رسوم جديدة

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قامت لجنة التضامن والأسرة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء موافقتها على إضافة مقترح بالمادة الثالثة في مشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من قبل الدكتور عبد الهادي القصبي والتي تهدف توفير موارد لرعاية أسر الشهداء.

وصرح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي أن هذه المادة سابقا لم يبين الموارد التي سوف يعتمد عليها لدعم الأسر التي يتضمنها القانون مقدم مقترح فرض طابع بسعر 5 جنيهات على عدد من الأوراق المطلوبة عند استخراج رخصة سلاح ورخصة قيادة السيارات بكافة أنواعها وتأشيرات الإقامة للأجانب واستخراج صحيفة الحالة الجنائية.

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وأيضا على أوراق تصاريح العمل للمصريين بالخارج وأوراق تراخيص إنشاء مدارس خاصة والمناقصات والمزايدات و طلبات حجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي في المدن السكنية الجديدة وتذاكر الحفلات بكل انواعها.

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