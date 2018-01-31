عاجل “هيئة الأرصاد الجوية” تحذر المواطنين من طقس غداً الخميس

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تابع موقع مصر 365 إصدار “هيئة الأرصاد الجوية” بيان توقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الخميس غداً الأول من شهر فبراير لعام 2018 طقس مائل للبرودة على جميع السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية، ويسود طقس معتدل على الوجه البحري وكذلك على محافظة القاهرة والجيزة حتى محافظات شمال الصعيد.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غداً الخميس مائل للدفء على مناطق جنوب صعيد الدولة المصرية خلال ساعات النهار ويسود طقس مائل للبردة في أول الليل شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

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أوضحت البيان الصادر عن “هيئة الأرصاد الجوية” أن يكون هناك “صقيع” على المزروعات في مناطق شمال الصعيد إلى جانب مناطق وسط محافظة سيناء، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحذير هام لجميع المواطنين وخصوصا السائقين من “الشبورة المائية” الكثيفة خلال الساعات الأولى من صباح الغد مما سيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وخصوصاً على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية ومحافظ القاهرة إلى جانب مدن القناة وتمتد الشبورة إلى محافظات شمال الصعيد.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية سوف تكون كثيفة تصل إلى حد “الضباب” على بعض من الطرق السريعة القريبة من المناطق الزراعية وكذلك المناطق الساحلية.

وأعلن أيضا خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا سوف يشهد تواجد السحب المتوسطة إلى جانب السحب المنخفضة، والتي سوف تظهر على السواحل الشمالية من الدول المصرية إلى جانب وجود رياح خفيفة إلى رياح معتدلة، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فسوف تكون معتدلة إلى جانب ارتفاع الموج في البحر ما بين متر ونصف إلى مترين.

وأشار الخبراء الأرصاد الجوية أن حالة الرياح في البحر الأبيض المتوسط سوف تكون هناك رياح سطحية شمالية غربية، وأضافوا أيضا أن حالة البحر الأحمر سوف تكون غداً معتدلة.

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