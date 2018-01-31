“المنوفية” تشكل لجنة لمتابعة صيانة المصاعد بالمنشآت الحكومية بعد كارثة بنها

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تابع موقع مصر 365 تصعيد جميع المسؤولين في محافظة المنوفية بعد حادث سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعي بسبب تهالك الاسانسير إلى جانب الحمولة الزائدة، وأعلن السكرتير العام لمحافظة المنوفية الدكتور “أيمن مختار” قرار صادر تحت رقم 57 لسنة 2018 حيث أمر بتشكيل لجنة تحت رئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في ديوان عام محافظ المنوفية وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية بمحافظة المنوفية، وباحث قانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية.

كما أمر السكرتير العام لمحافظة المنوفية اللجنة بمراجعة إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الكاملة والشاملة لجميع المصاعد في جميع المنشآت إلى جانب المباني الحكومة دائرة محافظة المنوفية من أجل التأكد على سلامتها والعمل على رفع كفاء عملها حفاظاً على أرواح المواطنين.

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كما كلف سكرتير عام محافظة المنوفية اللجنة من العمل على إعداد تقرير كامل وشامل ومفصل لنتائج أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه يعرض عليه فور انتهاء اللجنة من أعمالها.

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