حالة الطقس اليوم في مصر الخميس 1/2/2018 وتوقعات درجات الحرارة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال التقارير التي نشرتها اليوم، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس الموافق 1/2/2018 طقس دافئ على أنحاء البلاد معتدل خلال فترة النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، هذا مع تكون الصقيع على منطقة سيناء وفي مناطق المرزوعات.

وأضافت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم نشاط الرياح، والتي ستكون جنوبية غربية وتتسبب في زيادة الاحساس بالبرد، وكذلك ستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتتسبب في اضطراب الملاحة في البحرين المتوسط والأبيض وذلك بسبب نشاطها هناك.

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حالة الطقس اليوم :

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس ليوم سيكون معتدل خلال ساعات النهار بارد خلال ساعات الليل، كما ستنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال على مدن ومحافظات مصر، مسببه الاحساس بالبرودة، هذا بجانب اضطراب الملاحة، والرمال والأتربة التي تثيرها تلك الرياح، ويتكون الصقيع على منطقة وسط سيناء وفي مناطق المزروعات.

هذا وتتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية للبلاد، وتمتد جنوبا لتصل إلى الوجه القبلي والقاهرة ومنطقة شمال الصعيد.

أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن البحر الأحمر تتراوح حالته ما بين الاعتدال والاضطراب، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية ووصول ارتفاع الموج إلى ما بين المتر ونصف والمترين، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، لإإنه مضطرب بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، ويصل طول الموج فيه ما بين الأربعة والخمسة أمتار.

درجات الحرارة اليوم :