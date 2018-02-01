“الصحف السعودية” تسلط الضوء على خطاب “السيسي” أثناء افتتاح حقل ظهر

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تابع موقع مصر 365 تسليط صحف المملكة العربية السعودية الصادرة اليوم الموافق الخميس الأول من شهر فبراير الجاري لعام 2018 على التصريحات التي أعلنها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه أمس حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حيث حذر الرئيس المصري من الفتنة ولمح بإجراء تفويض شعبي ثاني.

وقد أعطت الصحف السعودية الأولوية إلى تراجع اشتباكات عدن، وقيام المجلس بالعمل على تقديم مطالبة الشرعية إلى جانب مطالبة إسرائيل بحقل للغاز الطبيعي يخترق أزمة بري وعون، كما اهتمت أيضا الصحف السعودية بمحاولات الأمير القطري الاستعانة برئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية.

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وقد قامت “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية بتسليط الضوء على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الأربعاء باللجوء إلى الشعب المصري من أجل منحه تفويض شعبي جديد من أجل مواجهة محاولات نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية وعلى الرغم من عدم تسمية الرئيس المصري تسمية تلك الجهات فأنه توجه لمن يفكر في أن يقترب من الدولة المصرية بقوله “هطلب من المصريين النزول مرة أخرى إلى الشارع لمنحي تفويضاً أمام الأشرار”.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الرئيس المصري قد هدد بإجراءات أخرى ضد من يعتقد أنه من الممكن أن يحاول العبث بأمن الدولة المصرية أثناء وجوده في المسؤولية.

كما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بلهجة تحد حادة غير معتادة “لو أن أحداً من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضاً ثانياً، وستكون هناك إجراءات أخرى ضد أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يعبث بأمنها ما دمنا موجودين”.

كما قامت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوجه تحذير إلى وسائل الإعلام من تناول القضايا التي تخص المن القومي قائلاً “إن الفتنة تؤدي إلى ضياع الدولة”، وأعلنت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن تصريحات الرئيس المصري تأتي في إطار التزامن مع انتقادات وجهها السياسيون إلى السلطة المصرية بعد انسحابهم من الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها خلال شهر مارس من عام 2018.

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