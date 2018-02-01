وزير البترول الأسبق: مشروع المثلث الذهبي يخلق أكثر من 700 ألف فرصة عمل

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عرض وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال خلال مؤتمر المركز العربي الأفريقى للدراسات الاستراتيجية والبرلمانية أهداف مشروع تنمية المثلث الذهبي المقرر إقامته في قنا وسفاجا والقصير موضحا أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة في هذه المدن مثل الفوسفات والحجر الجيري والرمل والذهب.

وأوضح الوزير الأسبق أن الحكومة تسعى بكل طاقاتها إلى تصنيع ما تمتلك من مواد خام بأيدي مصرية بدلا من تصديرها إلى الخارج وعودته للبلاد مرة أخرى في صورة منتجات نهائية مضيفا أن المشروع يوفر أكثر من 350 ألف فرصة عمل للشباب بصورة مباشرة وما يماثلها فرص عمل غير مباشرة.

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والجدير بالذكر أن مؤتمر المركز العربي الأفريقى للدراسات الاستراتيجية والبرلمانية عقد اليوم الخميس بمدينة مرسي علم برئاسة وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب السفير محمد العرابي بهدف تكريم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة على ماقاموا به من إنجازات في جنوب البحر الأحمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين.

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